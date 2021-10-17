الهيئة الإنجيلية: مستمرون فى تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر

كتب ــ محمد الأحمدى

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الأحد، لقاء شركاء التنمية "معًا للقضاء على الفقر" تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والمقرر انعقاده سنويًّا من الأمم المتحده 17 أكتوبر من كل عام، بمشاركة قيادات من وزارة التضامن الاجتماعي، وحشد كبير من قيادات مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع، وعدد من قيادات القوى العاملة والصحة والتعليم والإعلام.

وقدمت كلمة الافتتاح ورسالة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدماتالاجتماعية، الأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع للتنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقدم كلمة الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وكلمة وكيل وزراة التضامن الاجتماعي في القاهرة للدكتور أحمد عبد الرحمن.

وخلال اللقاء تم عرض شهادات حية تقدم نماذج ناجحة وملهمة لمشروعات ناجحة تم تنفيذها بين الهيئة والجمعيات الشريكة لها فيالمجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، (مشروع العمالة – مجتمعات ريفية مرنة الزراعة – مجال الإعاقة – مجال العمل مع أطفال فيخطر يتناول أهم إنجازات العمل في هذا المجال)، كما تم عرض لأهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في المجالات التنموية المختلفة عبرعامي 2020و 2021 وهى تمثل انجاز ونجاح للهيئة وشركاؤها في العمل، وخبره الهيئة فيالدعم المؤسسي وبناء قدرات منظمات المجتمعالمدني، والحاضنات الاجتماعية والموجهين المحليين، كما تم تكريم الجمعيات الشريكة في العمل مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدماتالاجتماعية.