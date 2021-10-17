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الهند: مقتل مسلحين وإصابة ثلاثة من قوات الأمن في مواجهات بولاية جامو وكشمير

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:58 م
الهند: مقتل مسلحين وإصابة ثلاثة من قوات الأمن في مواجهات بولاية جامو وكشمير الشرطة الهندية
أحمد علوى

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم، مقتل مسلحين اثنين وإصابة جنديين وضابط في مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين واستمرت عدة ساعات في منطقة "أنانتناج" بولاية "جامو وكشمير".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن المواجهات بدأت عندما أطلق المسلحون النار على قوات الأمن التي كانت تقوم بعملية تفتيش بناء على معلومات موثوق بها أفادت باختباء مجموعة من المسلحين بمنطقة "أكابال". 


يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


الهند

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