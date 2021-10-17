المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة الشروع فى القتل والسرقة بالإكراه بالسلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على عاطلين، بتهمة الشروع في قتل عامل وشقيقه، وذلك أثناء سرقتهما بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكان لهما لمزاولة نشاطما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرضه وشقيقه الأصغر لواقعة سرقة بالإكراه من قبل عاطلين "لهما معلومات جنائية"، حيث أنهما استوقفاهما عقب عودتهما من عملهما بأحد المطاعم الشهيرة في مدينة نصر، واعتديا عليهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وأصابهما بإصابات بالغة، واستوليا منهما على مبالغ مالية منهما وهاتفهما المحمول، وفرا هاربين.

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهمين، حيث تمكن ضباط مباحث السلام من ضبط الجناة، وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنهما ارتكبا عددا من الوقائع المماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.