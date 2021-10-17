المدن الجامعية بسوهاج تبدأ فى تسكين الطالبات اليوم

سوهاج محمود مقبول

حددت جامعة سوهاج اليوم الأحد السابع عشر من أكتوبر، موعدا لتسكين طلاب المدن الجامعة، حيث تمت الموافقة على تسكين حالات وفاة ولي الأمر أو الانفصال المقدمة من الطلاب، وذلك منذ بدء تلقي الطلبات في الـ6 من أكتوبر الماضي، حيث بلغ عددهم 148 طالبة و61 طالبا، وذلك من طلاب الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج.

وأشار عبد الخالق إلى أنه تم عقد اجتماع بأعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن لاستقبال الطلاب ومواعيد التسكين للعام الدراسي الجديد 2021/2022، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، سامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، الدكتور رأفت الخطيب مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، والمحاسب عفت حلمي مدير الحسابات والموازنة، حامد عبد الحميد مدير إدارة التغذية وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إنه في إطار حرص الجامعة على تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب ومساعدة أسرهم، تمت الموافقة على تسكين جميع حالات وفاة ولي الأمر أو الانفصال المقدمة من الطلاب، وذلك منذ بدء تلقي الطلبات حتي يوم 6 أكتوبر الماضي، حيث بلغ عددهم 148 طالبة و61 طالبا وذلك من طلاب الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد، أنه تمت الموافقة على تسكين 72 من الحالات الاجتماعية للطالبات الذين تقدموا ببحث اجتماعي وذلك بمقر الجامعة الجديد، كما سيتم استئجار مبنى المعونة خلف شارع الإذاعة بغرب مدينة سوهاج، وذلك لاستكمال تسكين الحالات الاجتماعية الخاصة بالطالبات بمقر الجامعة القديم،

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه سوف يتم الاعلان عن الأسماء المقبولة خلال الساعات القادمة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية للجامعة، وسوف يتم استقبال جميع طالبات كليات مقري الجامعة القديم والجديد، وطلاب كليات المقر الجديد ، حيث سيتم تسكين الطالبات اليوم الاحد الموافق 17 اكتوبر، اما الطلاب يوم الاثنين الموافق 18 اكتوبر اما المتاخرين عن التسكين فسيتم استقبالهم يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.