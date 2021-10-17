القبض على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بمنطقة حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، بأشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة ، في ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة ، من (صاحب مصنع ورق كائن بمحافظة القليوبية) بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص إدعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الإستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة فى التصوير تقدر بمبلغ مالى 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكى بقيمة المبلغ المشار إليه ، وذلك عقب قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو فى حقهم والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مخزن وهمى" وتوجه أحد موظفى المصنع الخاص بالشاكى لصرف قيمة الشيك حيث تبين أنه "مزور" وقيامه على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية وأضاف بأنه تمكن من تحديد أحد مرتكبى الواقعة (ترزى ، مقيم بدائرة القسم).

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، حول المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجارياً مع الشركات ، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالإشتراك مع (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب الشركات والمصانع عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم فى وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع، واعترفوا بارتكاب الواقعة محل الفحص وكذا 4 حوادث أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط عدد 50 كرتونة ورق تصوير "المستولى عليهم من المجنى عليه"لدى (عميليهم "سيئ النية" - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.