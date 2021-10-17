القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من الحشيش فى المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في المنيرة الغربية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في كمين أعد له، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهة المتهم اعترف أمام الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بحيازة المخدر للاتجار به، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.