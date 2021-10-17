اليوم السابع
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الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:00 ص
الشرطة البريطانية تعلن القبض على منفذ هجوم الطعن ضد النائب دفيد أميس الشرطة البريطانية
أحمد علوى

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ألقت السلطات البريطانية ، القبض على شخص يدعى "علي حربي علي"، يبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة ارتكاب جريمة قتلى السير ديفيد أميس أمس.

وذكرت الشرطة - بحسب شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية السبت إن المحققين حصلوا على مذكرة توقيف أخرى في محكمة وستمنستر الجزئية تسمح لهم باحتجاز "علي حربي علي" للاشتباه في طعنه أميس.


وأوضحت الشرطة أن من قام بالاعتداء بريطاني من أصول صومالية، مشيرة إلى أنه تصرف منفرداً.


وصنفت وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، التي تحقق في عملية طعن أميس الحادث، بأنه إرهابي.

 

بريطانيا

الشرطة البريطانية

النائب دفيد أميس

اخبار العالم

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