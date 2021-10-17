السعودية: تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم

أ.ش.أ

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى؛ تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضحت الهيئة في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الرياضة السعودية أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة.