اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية: تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم

الأحد، 17 أكتوبر 2021 03:37 م
السعودية: تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم الطيران السعودى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى؛ تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضحت الهيئة في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

وكانت قد أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الرياضة السعودية أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة.

ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستَثنَين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، ووفقاً للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة.

السعودية

الطيران المدنى السعودى

مطارات المملكة

الرحلات الدولية

الرحلات المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة