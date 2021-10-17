الدكتور محمد الحفناوى بعد تكريمه من الرئيس: السيسى أنقذ مصر وحافظ على ترابها

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ الفقه، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، قائلا إنه لم يخطر بباله يوما من الأيام أن يكرم من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم أن هذا التكريم نعمة من الله عز وجل ساقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "أشهد الله أني أحب هذا الرجل من يوم ما تولى مهمة إنقاذ مصر والمحافظة على ترابها، لذلك أدعو نفسي وأدعو كل من يقيم على أرض هذا البلد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن"، خاصة وأن الرئيس يحث دائماً على أن مصر أمانة في أعناقنا.