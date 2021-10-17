الحكومة تواصل أعمال ترميم وتجميل عقارات القاهرة الخديوية وتوحيد ألوانها

كتب عبد الحليم سالم

تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، إلى تحسين إدارة وإستغلال وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لشركاتها التابعة بالقاهرة الخديوية ، وتعطى الشراكة مع القطاع الخاص أولوية كأحد القنوات الفعالة؛ لتحقيق أهدافها من التطوير المستهدف لهذه العقارات.

1- تمتلك مجموعة مصر القابضة للتأمين نسبة كبيرة من المباني بوسط القاهرة، تتخطي الـ13 ألف وحدة سكنية.

2- تتضمن الخطة تطوير مباني وسط القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة؛ للتوافق مع رؤية الحكومة .

3- الخطة لن تقتصر فقط علي تأهيل مباني وسط البلد ، بل تعتمد بشكل أكبر علي إضافة قيمة مضافة لهذه المباني.

4- جارى ‬تنفيذ أعمال ترميم واجهات 36 عقار بمنطقة وسط البلد.

5- تم الانتهاء من ترميم 6 عقارات منهم 5 تم توحيد لون الواجهات الخاصة بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل.

6- تتضمن الخطة توحيد واجهات المحال بـ500 عقار تراثى بوسط البلد.

7- سبق الانتهاء من ترميم واجهات نحو 300 عقار من إجمالى 500 عقار تقع بمنطقة وسط البلد، خلال السنوات الماضية.