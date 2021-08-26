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الرئيس التنفيذى لمشروع القاهرة الخديوية: ستتحول إلى متحف ومزار سياحى مفتوح

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:24 م
الرئيس التنفيذى لمشروع القاهرة الخديوية: ستتحول إلى متحف ومزار سياحى مفتوح القاهرة الخديوية
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس محمد صبحى، الرئيس التنفيذي لمشروع القاهرة الخديوية بشركة المقاولون العرب، إن هناك 400 عامل ما بين مهندس وفنى وعامل يعملون الآن من أجل إعادة التراث القديم للقاهرة التاريخية، نحرص على إعادة العقارات كما كانت في السابق بكل تفاصيلها وإعادة الشكل الجميل الذى كانت عليه.

وقال "صبحى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه تم البدء في إزالة التعديات وإقامة السقالات في كامل المشروع، لافتاً إلى أن بعض تعديات المحالات كانت تعيق إقامة السقالات، ولكن بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنا من العمل.

وشدد "صبجى"، على أنهم يحرصون على عدم إعاقة عمل محال وسط البلد أثناء العمل، وهناك تعاون كبير من قبل المواطنين في ذلك، متابعا: "القاهرة ستتحول إلى متحف ومزار سياحى مفتوح بعد إعادة تأهيلها وانتهاء المشرع".

 

 


القاهرة الخديوية

اخبار مصر

المقاولون العرب

الحياة

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