البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13413 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3622 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 4641 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.