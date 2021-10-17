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المؤشر الرئيسى للبورصة يصل لمستوى 11 ألف نقطة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:17 ص
المؤشر الرئيسى للبورصة يصل لمستوى 11 ألف نقطة بمستهل تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11000 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13350 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4303 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 3602 نقطة.

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