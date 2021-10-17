البترول: لا صحة لإلغاء بنزين 80 ويمثل 40 % من إجمالى الاستهلاك

كتبت – مروة الغول

نفى حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بإلغاء البنزين 80، لافتا أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال كلمته اليوم أمام اجتماع جمعية البترول، أنه يتم حاليا تنفيذ حزمة من مشروعات التكرير والبعض سيتم تشغيله تدريجيا والبعض الآخر يتم تنفيذه مثل توسعات مصفاة ميدور، والتى من المخطط الانتهاء منها العام القادم.

وأضاف حمدى عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزمة المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم فى وجود فرص جيدة لزيادة إنتاج البنزين والسولار مرتفع الجودة ومتوافق مع المواصفات العالمية، قائلا:" كيف يتم الغاء بنزين 80 وهو يمثل حاليا 40% من إجمالى استهلاك البنزينات من 92 و95".

وأكد حمدى عبد العزيز، أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا هى للارتقاء بمستوى الوقود المستخدم فى السيارات لكى يتناسب مع المواصفات العالمية لمصنعى السيارات الحديثة، وكل ذلك يتم لصالح المستهلكين فضلا عن استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وصديق للبيئة وذو درجة اوكتين مرتفع.