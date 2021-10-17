الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين فى القدس وبيت لحم

أ.ش.أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من القدس وبيت لحم أحدهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده .

وكانت قد وقعت اشتباكات، بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

ووقع أشد الاشتباكات فى بلدة (بيتا) بمُحافظة نابلس بشمال الضفة الغربية التى باتت رمزًا للمقاومة فى فلسطين بعد أن أجبرت الاحتلال على إخلاء بؤرة استيطانية فوق جبل "صبيح" المقابل للبلدة، وخرجت مسيرة مناهضة للاستيطان من البلدة بعد صلاة الجمعة وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى لتفريقها. وتحولت المنطقة الفاصلة بين البلدة التى يسكنها 12 ألف نسمة وجبل "صبيح" ساحة للاشتباكات مع جنود الاحتلال.