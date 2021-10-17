احمِ نفسك من العدوى في موسم الخريف بـ 3 أعشاب فى مطبخك

ميرفت رشاد

موسم الخريف يعد بيئة مناسبة لنمو الفيروسات، بسبب تغير الطقس، وانخفاض الحرارة بالتدريج وانخفاض الرطوبة تزداد حالات نزلات البرد، ومرضى حساسية الصدر هم الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا مما يحتم ضرورة الالتزام بعلاج الحساسية، وفقا لحديث أخصائية التغذية بوجا مخيجة ، لموقع " doctor-ndtv"، أكدت أن هناك 3 أعشاب طبية طبيعية بسيطة يمكن أن تمنع العدوى فى موسم الخريف.

العلاجات المنزلية :

1- عرق السوس:





عرق السوس علاج قديم للأيورفيدا للبرد والاحتقان والتهاب الحلق، من فوائد تناول عرق السوس استخدامه لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويتم أخذ عرق السوس كمكمل عن طريق الفم، حيث يحفز عرق السوس إنتاج البلغم في المجاري التنفسية، إضافة إلى إمكانية استخدامه للتخفيف من وجع الحلق، وأعراض الربو، يمكنك طحن الجذر إلى مسحوق وغليه للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك من المرض.

2. الكركمين:





هو مضاد حيوي طبيعي، وهي مادة كيميائية صفراء زاهية تنتجها نباتات من فصيلة الكركم، نظرًا لاحتوائه على الكركمين، لا يضفي الكركم مجرد مذاق لذيذ على الأطباق المختلفة، بل قد يعود استخدامه على الصحة بفوائد جمة، فهو يتمتع بخواص طبيعية مضادة للأكسدة وللالتهاب بالإضافة للعديد من الخواص الأخرى التي قد تجعلها هامة للصحة، وتقترح أخصائية التغذية باستخدام الكركمين الطبيعي أولاً بدلاً من اختيار المستحضرات الصيدلانية.

3. الثوم:

إن تناول فصوص الثوم النيء أول شيء في الصباح على معدة فارغة له فوائد صحية لا حصر لها، الثوم مضاد للالتهابات، ومضاد للفيروسات، ومضاد للفطريات إنه أفضل علاج منزلي لنزلات البرد والسعال المستمر، فهو يساعد على تخليص الجسم من تكون المخاط بفضل الأليسين وهو المركب النشط الموجود في الثوم والذي يتم تنشيطه عند تقطيعه أو سحقه.