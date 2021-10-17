إقامة أول سوق سياحى حضارى متكامل للأسماك فى أسوان .. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إقامة أول سوق سياحى حضارى متكامل للأسماك يضم مطاعم وكافتيريات وخدمات متنوعة، بالإضافة إلى شبكة صرف صحى ومرافق على أعلى مستوى ليصبح مقصداً لأهالى المحافظة وضيوفها من الزائرين والذى يتزامن مع الحد من تواجد الباعة المتجولين لبيع الأسماك عشوائياً.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لسويقة شادر الأسماك بمنطقة الصالحين والتي تضم 44 محلا، وتم إنشاؤها منذ عام 2003، وقد قرر المحافظ سحب كافة المحلات داخل سويقة الأسماك من المستأجرين الذين لم يلتزموا بسداد قيمة الإيجار لمدة شهرين أو غيروا نشاط محلاتهم، باستثناء 10 محلات التزم أصحابها بالسداد وسيكون لهم الأولوية في الحصول على تخصيص محلات لهم بسوق الأسماك الجديد.

ووجه محافظ أسوان إلى اختيار الموقع المناسب لسوق الأسماك السياحى، ليكون في منطقة يسهل الوصول إليها من الأفواج السياحية من أجل تحقيق القيمة المضافة للمنتج السمكى من بحيرة ناصر، واستثماره بالشكل المناسب، وخاصة لميزته باعتباره من الأسماك الأورجنيك.

وفى نفس الجولة شدد اللواء أشرف عطية على مراجعة التراخيص والموقف القانونى للعقارات والمبانى والورش الفنية المتواجدة في المنطقة ، والتأكد من عدم مخالفاتها للتنظيم أو اشتراطات السلامة المهنية، مع دراسة أسلوب استغلال مساحة سويقة الأسماك القديمة فى الصالح العام، مكلفاً بمراجعة موقف محلات بيع الحلوى بمنطقة الصالحين التي تم التصريح لها مقابل إشغال مؤقت برسوم محددة، وهو الذى يتوازى مع توفير تأمين منطقة المولد من الحماية المدنية وفرق الإسعاف ، وأيضاً التشديد على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



سوق أسوان



سوق السمك



جولة محافظ أسوان



اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى سوق السمك