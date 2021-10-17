إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسماعيلية - السويس"

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بتوك توك بطريق "الإسماعيلية - السويس"، أمام مصنع حلويات، تسبب فى إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، لمكان الحدث، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر طبي عن حالة المصابين وهم كلا من هاني سمير مقيم بمحافظة السويس، 39 عاماومصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متفرقة بالوجه وفروة الرأس وكسر مضاعف بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد الدرديري ومقيم في كسرفيت بمدينة فايد التباعة لمحافظة الإسماعيلية، 34 عاماً، ومصاب بجرح قطعي بمؤخرة الرأس 9سم ومدينة بالجانب الأيمن من الوجه وجرح قطعي بالذراع الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج ، ورضا عزيز، ومقيم بمدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، 35 عاما، ومصاب بكسر في الساعد الأيمن.



