اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الأحد 17-10-2021

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:41 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 17-10-2021 عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم، ليثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.37 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع ،وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 36761586
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
 
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.37 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع ،وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.18 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


سعر الدولار

العملات

أسعار الدولار

الريال السعودي

الدينار الكويتي

أسعار العملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة