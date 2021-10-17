أسعار العملات اليوم الأحد 17-10-2021

كتبت : سماح حمدى

تباينت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم، ليثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.37 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع ،وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 36761586

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​