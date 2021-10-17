أسعار العملات اليوم الأحد 17-10-2021

تباينت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية صباح اليوم، ليثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.37 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع ،وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. 36761586
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.12 للشراء، 18.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.37 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع ،وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.18 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة