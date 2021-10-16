أسعار العملات اليوم السبت 16-10-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 16-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى عند سعر 21.35 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بكافة البنوك العاملة في مصر.

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