أسعار الدولار اليوم الأحد 2021 ـ 10 ـ 17 بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكى فى أولى أيام الأسبوع للبنوك اليوم الأحد 2021 ـ 10 ـ 17، أمام الجنيه المصرى، كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
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