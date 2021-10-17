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أسعار الدولار اليوم الأحد 2021 ـ 10 ـ 17 بالبنوك المصرية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 10:07 ص
أسعار الدولار اليوم الأحد 2021 ـ 10 ـ 17 بالبنوك المصرية دولار
كتبت ـ سماح حمدى

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استقر سعر الدولار الأمريكى فى أولى أيام الأسبوع للبنوك اليوم الأحد 2021 ـ 10 ـ 17، أمام الجنيه المصرى، كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع. 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

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