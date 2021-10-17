اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:39 م
أكرم القصاص
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أسباب تجعلك تتناول تفاحة يوميا.. منها تنظيم نسبة السكر بالدم

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:00 ص
أسباب تجعلك تتناول تفاحة يوميا.. منها تنظيم نسبة السكر بالدم
فاطمة ياسر

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التفاح يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص، والمميز، كما أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهة لصحة الجسم، فتناولك له يوميا يقيك من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول تفاحة يوميا، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-تقوية مناعة الجسم:

يرجع إحتواء التفاح علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات المفيدة والمهمة كفيتامين أ و وج والبتاسيوم، إلي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالجهاز المناعي.

-يمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها:
 

من أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يقوم التفاح باتحاتها للجسم هي حصوله علي جميع العناصر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

-يساعد علي فقدان الوزن:
 

يحتوي التفاح علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فتناولك له أثناء اتباعك للحميات الغذائية المختلفة يساعد في شعور الجسم علي الشبع لفترات طويلة، وأيضا يعمل علي زيادة حرق الدهون.

-يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم:
 

هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، أن تناول التفاح يوميا لمرضي ارتفاع الكولسترول يعد علاجا.

-يمد الجسم بالطاقة:
 

لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من السركيات المفيدة للجسم، فتناولك له يوميا يشعر بالطاقة والحيوية والنشاط، ويعمل علي ارتفاع نسبة التركيز.

-ينظم نسبة السكر بالدم:
 

هذا ما أكدت العديد من الرداسات الطبية، التي أكدت أن تناول تفاحة يوميا لمريض السكر يعد خيارا جيدا لتنظيم نسبته في الدم.

 


التفاح

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