3 علامات تدل على أن ضغط الدم لديك مرتفع بشكل خطير

كتبت فاطمة خليل

يعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية جدًا، ويعتبر ضغط الدم طبيعياً إذا كان أقل من 120/80 مم زئبق، لكن إذا ارتفع عن هذا المعدل فيمكن اعتباره ارتفاعا في ضغط الدم، في هذا التقرير نتعرف على 3 علامات أن ضغط الدم لديك مرتفعاً بشكل خطير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت



ما يثير القلق بشأن ارتفاع ضغط الدم هو أنه قد لا تظهر على المريض علامات أو أعراض، وغالبًا ما يشار إليه على أنه قاتل صامت بمعنى أنه لا توجد مؤشرات محددة للمرض، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، "لا توجد أعراض واضحة لارتفاع ضغط الدم وأفضل الطرق لحماية نفسك هي إدراك المخاطر وإجراء التغييرات المهمة".

على الرغم من أنه لا يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يمكن إدارته بكفاءة بمساعدة بعض التغييرات في نمط الحياة والأدوية.

علامات التحذير من ارتفاع ضغط الدم



هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، عندما تكون بالفعل في مرحلة خطيرة.

الصداع ونزيف الأنف



عادة، لا يظهر ارتفاع ضغط الدم أي علامة ومع ذلك ، في معظم الحالات الشديدة ، قد يعاني الشخص من الصداع مع نزيف الأنف ، خاصة عندما يكون ضغط الدم 180/120 ملم زئبق أو أعلى ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

إذا كنت لا تزال تعاني من الصداع ونزيف الأنف ، فاتصل بالمساعدة الطبية على الفور.

ضيق في التنفس



عندما يعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم الرئوي الشديد، وهو ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تغذي الرئتين، فقد يعاني من ضيق في التنفس ، خاصة أثناء القيام بالأنشطة اليومية مثل المشي وصعود السلالم.

في أزمة ارتفاع ضغط الدم ، بصرف النظر عن ضيق التنفس، قد تواجه قلقًا شديدًا وصداعًا ونزيفًا في الأنف وقد تفقد الوعي ، إذا لم تتم معالجتها في الوقت المحدد.

طرق خفض مستويات ضغط الدم



وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن النشاط البدني هو المفتاح للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة القيام بذلك يحافظ على وزن صحي ويقلل أيضًا من مستويات ضغط الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

اتباع النظام الغذائي الصحيح مهم للغاية، لذا قلل من تناول السكر والكربوهيدرات وراقب كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها وابتعد عم الإفراط في استهلاك الصوديوم وقلل من الأطعمة المصنعة.

تحكم في مستويات التوتر لديك من خلال اليوجا والتأمل وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم.