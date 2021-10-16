هل إصابة طفلك بفيروس هربس تعرضه لمضاعفات صحية

فاطمة ياسر

الأطفال هم الأكثرعرضة للإصابة بفيروس الهربس الذي يتسبب في ظهور قرح وبثور حول الفم، وخلال التقرير المنشور علي موقع "kidshealth" سنتعرف على المضاعفات التي يتعرض لها الطفل عند الإصابة وأيضا الأعراض والأسباب.

يتعرض الطفل للإصابة بفيروس هربس نتيجة للعدوي المباشرة عن طريق التقبيل، أو استخدام ادوات شخص مصاب، أو عن طريق اللمس، وعند إصابة الطفل تظهر عليه الأعراض من 24 إلى 48 ساعة.

وأشار التقرير، إلى أن الطفل عند الإصابة يصبح غير نشط وغير قادر على ممارسة اي نشاط بشكل طبيعي بسبب دخول الفيروس الجسم، وتشمل أعراض إصابة الطفل نزلة برد، وتقرح في الفم وحوله، وبثور صغيرة على الشفتين وفي الفم، وألم شديد في الشفاه.

ويتم تشخيص إصابة الطفل بفيروس الهربس عن طريق إجراء تحليل دم للتحقق من وجود فيروس، وأخذ عينة صغيرة من البثور وفحصها، وعند ثبات الإصابة يتم العلاج عن طريق أخذ علاج الأعراض التي يشعر بها المصاب، مع ضرورة أخذ المضادة للفيروس.

وأضاف التقرير، أن إصابة الطفل بفيروس الهربس لا يتسبب في تعرضه لأي مضاعفات صحية، ولكن في حالة إهمال العلاج قد يعرض الطفل للإصابة بالتهاب في المخ.

وحث التقرير الأمهات علي ضرورة إبتعاد الأطفال عن أي شخص مصاب بالهربس، وتجنب تقبيلهم ، وتطهير الألعاب وأدوات الطفل قدر الإمكان لتجنب تعرضه للإصابة.