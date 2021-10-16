نيوزيلندا تحيل ساحرا يتبع الحكومة للتقاعد بعد 23 عاما من الخدمة.. صور

كتب إيهاب محمد

تم استبعاد ساحر نيوزيلندا الرسمى، وربما الساحر الوحيد فى العالم الذى يعمل من خلال تعيين حكومى، من كشوف المرتبات العامة، مما يشير إلى نهاية إرث دام 23 عاما، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن الساحر الذى عمل على مدار العقدين الماضيين في مجلس مدينة كرايستشيرش، أحيل إلى التقاعد بعد أن تقاضى سنويا مبلغ 16 ألف دولار، أي أنه تقاضى خلال فترة خدمته 368 ألف دولار.



التقرير وفقا لصحيفة جارديان

الساحر براكنبيري شانل، صاحب الـ88 عاما، تعاقد مع مجلس المدينة من أجل الترويج لها عن طريق "خدمات السحر التي يقدمها"، وبدأ الساحر، المولود في إنجلترا، في أداء أعمال السحر والتسلية في الأماكن العامة بعد وقت قصير من وصوله إلى نيوزيلندا في عام 1976، عندما حاول المجلس في الأصل إيقافه، احتج الجمهور في عام 1982، قالت جمعية مديري معرض الفنون في نيوزيلندا إنه أصبح عملاً فنياً حياً، ثم في عام 1990، طلب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، مايك مور، أن يفكر في أن يصبح ساحر نيوزيلندا.



الساحر براكنبيرى شانل

ووجه مور، للساحر خطابا رسميا جاء فيه: "أشعر بالقلق، لأن سحرك ليس في متناول الشعب بأكمله، لذا أقترح أن تفكر بشكلٍ عاجل في مقترحي بأن تصير ساحر نيوزيلندا وأنتاركتيكا ومناطقها البحرية ولاشك في أن هذا القرار ستكون له تداعيات على مجالات التعاويذ، والبركات، واللعنات، وغيرها من الأمور الخارقة للطبيعة التي تتجاوز اختصاصات رؤساء الوزراء العاديين".

ليقدم شانل منذ ذلك الوقت عروضه ومنها رقصات المطر في نيوزيلندا وأستراليا خلال فترات الجفاف، وجاء قرار عزله من الخدمة بحسب ما قال الساحر لأن بلدية كرايستشيرش رأت بأنه لايواكب حيوية المدينة، مضيفا أنه سيواصل ظهوره العلني في المراكز الفنية وسيستمر بالتعرف على السياح وتبادل الأحاديث معهم.

ساحر نيوزلاندا وسط المواطنين