نزلة برد أم كورونا؟ تعرف على أبرز الأعراض وكيف تفرق بينهما

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب فصل الشتاء، من الطبيعي أن تنتشر الأنفلونزا الموسمية، لكن الكثير الآن يفسر الأعراض على أنها "الأسوأ" على الإطلاق خاصة مع استمرار حالات كورونا وقدوم موسم الأنفلونزا.

وفقا لتقرير موقع " dailystar " قالت الدكتورة فيليبا كاي، طبيبة عامة في لندن لشبكة "بي بي سي": "لقد شهدنا بالفعل ارتفاعًا في عدد حالات السعال ونزلات البرد والعدوى الفيروسية".

ما هي الأعراض التي يجب البحث عنها؟

أبلغ العديد من الأشخاص عن التهاب في الحلق، والسعال الصدري وسيلان الأنف.

ولكن من المهم ملاحظة أن بعض أعراض البرد وكورونا متداخلة، ولكن هناك اختلافات للمساعدة في التمييز بينهما، وتشمل أعراض نزلات البرد، وفقًا لـ هيئة الصحة البرطانية NHS، ما يلي:

انسداد أو سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع.

آلام العضلات.

السعال.

العطس.

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضغط في أذنيك ووجهك.

فقدان حاسة التذوق والشم.

ما هي أعراض مرض كورونا وكيف يمكنك التمييز بينها؟



تتمثل الأعراض الرئيسية لـ كورونا، وفقًا لـ NHS، في: