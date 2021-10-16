اليوم السابع
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مصرع عامل بمصنع رخام سقط من أعلى حاوية فى بورسعيد

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:14 م
مصرع عامل بمصنع رخام سقط من أعلى حاوية فى بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى عامل بمصنع رخام فى محافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى حاوية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

 

استقبل مستشفى الزهور، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، محمود جمعة محمود، 28 عامًا، جثة هامدة، بادعاء سقوطه من أعلى حاوية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

 

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

 


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