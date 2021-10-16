مستوطنون يهاجمون منازل سكان قرية فلسطينية ويضرمون النار فى أراضيهم

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، منازل مواطنين فلسطينيين فى قرية بورين جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم أكثر من 30 مستوطنًا منازل فى شرق القرية التى يبلغ عدد سكانها حوالى 3000 نسمة بحماية من جيش الاحتلال، لتندلع مواجهات بين الأهالى من جهة والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخرى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين أضرموا النار فى أراضى سكان القرية.

وتشهد قرى مُحافظة نابلس، الواقعة إلى الشمال من رام الله، مواجهات محتدمة مع المستوطنين، خاصة منذ إصرار أهالى بلدة "بيتا" على طرد مستوطنين من بؤرة استيطانية أقاموها على قمة جبل صبيح المقابل للبلدة فى شهر يونيو الماضي.