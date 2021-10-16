لو مشغول .. عصائر صباحية هتعوضك عن وجبة الفطار وتحافظ على صحتك

كتبت هند عادل

غالبًا ما يكون الصباح وقتًا مزدحمًا في اليوم خاصه للأشخاص الذين يعملون، وقد لا يكون من الممكن لبعض الناس الحصول على وجبة سريعة، ولكن تخطي وجبة الإفطار قد يكون له عواقب وخيمة على الصحة.

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتلبية متطلباتك الغذائية مع مواكبة الجدول الزمني المحموم، فيمكنك إضافة العصائر إلى وجبة الإفطار فهى طريقة رائعة للتعويض عن طقوس الإفطار المفقودة، فإن صحتها تعتمد إلى حد كبير على طريقة التحضير والمكونات والحصص المستهلكة وفقا لتقرير لموقع time now news .

عصائر الفطور الصحية



عصير توت الموز:



اجمع بين فوائد الموز الغنية بالألياف والبوتاسيوم مع الخصائص المضادة للأكسدة في العنب البري وستحصل على خيار إفطار لذيذ بشكل لا يصدق لتحضير هذا العصير، يُمزج الموز والسبانخ والحليب والتوت الأزرق وبذور الكتان والأفوكادو والقرفة وفي الخلاط امزج المكونات جيدًا ، ثم اسكب المزيج في كوب ، واشربه.

عصير الشوفان والخوخ:



يحظى دقيق الشوفان بشعبية بين خطط الحمية الغذائية لفقدان الوزن، امزجه مع الخوخ للحصول على عصير فطور صحي وخفيف الوزن لتحضير هذا العصير، ما عليك سوى مزج الزبادي اليوناني والحليب والخوخ المجمد والشوفان الملفوف والثلج والموز المجمد.

عصير الأناناس:



الأناناس مصدر جيد لفيتامين C والألياف ، ويمكن أن يساعد في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي. يمكنك تحضير هذا العصير عن طريق مزج الزبادي وقطع الأناناس ومكعبات الثلج.

عصير الفراولة والكيوي:



الفراولة والكيوي من المصادر الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. بصرف النظر عن تعزيز المناعة ، يمكن أن يقدم هذا العصير فوائد صحية هائلة. لتحضير هذا العصير ، كل ما عليك فعله هو مزج الكيوي والفراولة والموز والعسل وعصير التفاح في الخلاط ثم سكبه في كوب للاستمتاع.