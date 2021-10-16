لا تستخدم المياه.. اعرف ازاى تتعامل مع حرائق الـ"ماس الكهربائى"

كتبت رحمة رمضان

تتسبب الأمطار والسيول في بعض الأحيان بحدوث ماس كهربائي، يمكن أن يتسبب فى حرائق تهدد سلامة المواطنين، إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند حدوث ماس كهربائى:



1- فى حالة نشوب نيران وتمكنت من تحديد الجهاز الذي تسبب في نشوب حريق كهربائي، قم بفصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التى تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.



2- فى حالة أن الحريق بسيط، يمكن إخماده عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.



3- توقف عن استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء، لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار، فى جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.



4- الحرائق الكهربائية هى حريق من الفئة C، مما يعنى أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق، معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضرورى التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائى.



5- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشرى، واستدعاء رجال الإطفاء.



6- الاتصال علي الرقم (121) طوارئ الكهرباء.



7- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.