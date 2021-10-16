قطن بلدنا فتّح.. مباشر من جولة رئيس البحوث فى الأصناف عالية الإنتاج بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصد تليفزيون اليوم السابع جولة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية لحقول القطن، وانتاج مصر للقطن الملون لأول مرة بلونه الأخضر بدرجاته والبنى بدرجاته، كما رصد يوم محصول حقلى وجنى للقطن بأراضى مركز البحوث بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، جارى جنى القطن صنف جيزة 79 كصنف جديد تمت زراعته وتجربته بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة المنوفية، ويتميز بأنه عالى الإنتاجية، فى مدة زراعته من 160 لـ170 يوما وإنتاجية الفدان من 10 لـ 12 قنطار للفدان، ويتميز بزيادة عدد اللوز على النباتات يصل من 40 ل 50 لوزة متوسط وزن اللوزة من 3 لـ 3.5 جرام، وسيتم التوسع فى زراعته خلال الموسم المقبل عام 2022 ليغطى محافظتى المنوفية والغربية.

وأضاف مسعد، أن ثمن القطن ارتفع بنسبة أكثر من 110% فالقنطار كان بالوجه القبلى من 1700 ل 1800 جنيه اما العام الحالى 3850 جنيه وفى الوجه البحرى كان متوسط السعر تقريبا 2900 جنيه وهذا الموسم ارتفع ل 4630 جنيه، والمزارعين سعداء، ناصحاً المزارعين بتوريد القطن لمراكز توزيع المنظومة وعدم توريده للتجار او الجلابين، لضمان الحصول على أعلى سعر، بدلا من بيعهم لهم فيحصل المزارع على سعر أقل.

وقال الدكتور وليد يحيى ،رئيس قسم بحوث القطن بمعهد بحوث القطن، هناك 7 دول فقط تزرع القطن الملون منها مصر، وسيتم تعميم التجربة وزراعة كل ألوان الطيف السبع خلال 3 سنوات، و سيخصص للقطن المصرى الملون مساحات معينة، مؤكداً أن صنف جيزة79 ضمن أصناف القطن عالية الانتاج، توفر استهلاك المياه بنسبة 15%، وتم زراعته بكفر الشيخ فى نهاية شهر إبريل الماضي، عقب الانتهاء من حصاد محصول القمح، وتبدأ عملية الجنى فى منتصف سبتمبر، مؤكداً أن الدولة تحرص على زيادة زراعة مساحات من القطن، ليعود القطن لسابق عهده ومن خلال توفير تقاوى متميزة تعطى انتاجية أكثر.

قال انه يعد المزارعين ان إنتاج الفدان لا يقل عن 12 قنطار للفدان، مع متوسط السعر الذى شاهدناه هذا العام، والقطن راجع ليكون هو المحصول الأول فى مصر ،مؤكداً أن الأصناف الجديدة وفرت كميات كبيرة من المياه،و اتجاه الدولة يكون لدينا من 50ل60% من القطن، وقادرين ننافس أقطان العالم وترتيبنا السادس أو السابع نرتب ليكون ترتيبنا الثالث والرابع والعالم كله يعلم أن مصر عائدة بقوه، هناك خطة من الدولة للنهوض بالقطن والجميع يشعر به وخاصة الفلاح.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز للإرشاد والتدريب،والطتورة شيرين عاصم خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج، ومديرى المعاهد، والدكتور محمد عطوه، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.



الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن



القطن المصري الملون واليوم السابع