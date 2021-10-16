اليوم السابع
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قائمة بأسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:05 م
قائمة بأسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة خضروات ـ صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد حمادة

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يرصد "اليوم السابع" أسعار الخضروات اليوم السبت 16 - 10-2021 بسوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم، 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والكوسة من سعر 2.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش من سعر: 3 لـ 6 جنيهات للكيلو .

وتراوحت أسعار البطاطس  من سعر : 4 إلى  7 جنيهات للكيلو، والفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها للكيلو، وباذنجان بلدي من سعر : 2 إلى سعر: 4 جنيهات للكيلو، وباذنجان رومي من 1.5 ـ 3.5 للكيلو ، وباذنجان أبيض من سعر : 1.5 الى سعر : 3.5 جنيه للكيلو .

وسجلت أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، وسجلت البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

 


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