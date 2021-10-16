غرفة الجيزة التجارية: خطوات القضاء على المناطق غير الآمنة دفعت عجلة الاستثمار

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة للقضاء على المناطق السكنية غير المؤهلة وغير الآمنة ، مشيدة بالمظهر الحضارى التى ظهرت عليها الوحدات السكانية التى وفرتها الدولة لقاطنى المناطق العشوائية والتى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى إحداها فى مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة اليوم .

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات وتوفير سكن آمن لقاطنى تلك المناطق ، تعد أحد الصور المضيئة خلال الأعوام الثمانى الماضية ، نظرا لانها تزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ودفع عجلة التجارة خاصة فى كل المنتجات الخاصة بالبناء ومشتقاتها .

وأضاف إمبابى فى بيان للغرفة أن القاهرة والجيزة تحديدا كانا من المحافظات التى كانت تعانى من العشوائيات التى كانت تهدد سلامة ساكنى تلك المحافظات ونجحت الدولة فى الفترة الأخيرة فى تحقيق التوازن من خلال توفير سكن امن وفرص عمل مناسبة وتوفير مجتمعات سكانية مناسبة لأسر تلك المناطق وهذا ما تم فى منطقة سور مجرى العيون ، ومثلث ماسبيرو من قبل.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، وخلال فعاليات الافتتاح استعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، جهود الوزارة خلال السنوات الماضية، وخاصة فى مواجهة المناطق غير الآمنة، موضحًا عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر قبل 2014 كان يصل لحوالى 14 مليون نسمة، منقسمون لـ 1.7 مليون نسمة فى 375 منطقة غير آمنة، و12 مليون نسمة فى مناطق عشوائية غير مخططة، مشيرًا إلى أن 80% من سكان هذه المناطق لا يمتلكون تأمين الحيازة.

وكان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، قد أكد أن هناك ما يقرب من 240 ألف أسرة استفادت من مناطق تطوير العشوائيات غير الآمنة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن عدد الأسر التى استفادت من البناء غير المخطط حوالى 500 ألف أسرة فى المرحلة التى انتهت، والمرحلة الحالية المستهدف فيها 600 ألف أسرة"، لافتا إلى أن "خطة البناء غير المخطط لـ10 سنوات المقبلة تستهدف 22 مليون مواطن أى ما يقرب 5 مليون أسرة".

وأنفقت مصر أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية، وتحملت الدولة فى تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة الكثير،حيث بلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة، بها 242905 وحدات، ومنذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636).

وتواصل الدولة تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، بالإضافة إلى تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، وقدرت تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 39 مليار جنيه)، ومن أبرز المناطق التى تم تطويرها خلال السنوات الماضية وشهدت نهضة غير مسبوقة كانت منطقة مثلث ماسبيرو ومدينة 15 مايو ومدينة بدر ومدينة 6 اكتوبر.