غرفة الجيزة تشيد بالتسجيل المسبق للشحنات.. وتؤكد: يحمى من المنتجات مجهولة المصدر

كتب أحمد حماده

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة، أن منظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات (ACI) تهدف إلى تيسير الإجراءات على المستوردين وتوفير الوقت أمام دخول الشحنات وأيضًا يمنح الجهات الإدارية من رصد أى شحنات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، وبالتالى فإنها تساهم فى تسريع وتيرة الاستثمار وتوفير الوقت أمام الشركات بصورة كبيرة.

وشددت الغرفة في بيان لها على أن لجان المتابعة الخاصة بالمستوردين بالغرفة، رصدت مدى ترحيب الشركات بالنظام وبما وفره من وقت كبير في العمليات الاستيرادية، حيث إن النظام يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وقال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات والذى بدأت الحكومة في تنفيذه بداية من شهر أكتوبر الجاري بشكل إلزامي على جميع الشركات بدأت وزارة المالية الإعلان عنه في اجتماع وزير المالية د. محمد معيط وجميع مستشاريه ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الراحل المهندس إبراهيم محمود العربي في حضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الشعب العامة بالاتحاد بمقر الاتحاد في ديسمبر الماضي عقب تلقي وزير المالية توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن، وذلك لزيادة سرعة عمليات الاستيراد، وأيضا الحفاظ على جودة المنتج المستورد الذي سيصل إلى المستهلك المحلي، مشيرًا إلى أن هذا النظام لا يهدف فقط لتسريع إجراءات الشحن ولكن الهدف الأبرز والأسمى حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.