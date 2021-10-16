طقس الخليج.. صحو إلى غائم بالسعودية وحار بالكويت ومعتدل بالبحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج ليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وسماء غائمة جزئيًا على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون معتدلاً خلال النهار، مع ضباب خفيف أو متقطع في بعض المناطق في البداية.



الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار.



كما حذرت الأرصاد من تدني مستوى الرؤية الافقية في بعض المناطق في البداية.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل.



درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 20%.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.



الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.



يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 16:33 والثاني عند الساعة 04:55.



في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند 07:40 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 01:12.