رئيس جامعة القناة يطمئن على سير العمل بالمستشفيات الجامعية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، جولة مفاجئة للمستشفيات الجامعية، وهو مستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى جامعة القناة التخصصى، والتفى بالدكتور أحمد السقا، عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، للأطمئنان عن سير العمل وتلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

ووجه رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة العمل على راحة المرضى وتذليل أى صعوبات تقف أمام وصول الخدمة الطبية كامله لهم، ووجه الشكر للقيادات والأطباء وكافة الأطقم الطبية على ما يقومون به فى خدمه المنظومة الصحية بمنطقة القناة وسيناء.

كانت قد أقامت جامعة قناة السويس احتفالية فنية كبرى على مسرح الجامعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر "أوركسترا الحلم"، ورحب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، بالقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم فرحة الجامعة بذكرى النصر الجليل نصر حرب أكتوبر العظيم عام 73، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة ستظل دوما درع مصر الأمن وأملها نحو غد أفضل.

رئيس جامعة القناة والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية

جولة رئيس جامعة القناة وعميد كلية طب فى مستشفى الجامعة

جولة رئيس جامعة القناة فى مستشفى الجامعة

رئيس جامعة القناة والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية

الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة القناة وعميد طب

رئيس جامعة القناة وعميد طب ومدير عام المستشفيات