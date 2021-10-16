خد بالك 4 علامات تدل على إصابتك بالقلق.. أبرزها وجع الجسم المستمر

كتب - محمود جلال

القلق هو نوع من الاضطرابات النفسية بسبب الخوف من شيء معين، الذى يمكن أن يؤدى إلى تجنب العمل وعدم القدرة على ممارسة الحياه اليومية، لذا فى التقرير التالى نكشف علامات القلق الشديد التى قد تؤثر على الصحة، بحسب موقع "only my health".

التعب الشعور بالتعب بسهولة هو عرض محتمل لاضطراب القلق العام، وقد يكون هذا العرض مفاجئا للبعض، حيث يرتبط القلق عادة بفرط النشاط أو اليقظة، وبالنسبة للبعض، يمكن أن يتبع الإرهاق نوبة من القلق.



القلق

صعوبة التركيز يفيد العديد من الأشخاص الذين يعانون من القلق بأنهم يواجهون صعوبة في التركيز، حيث وجدت إحدى الدراسات التي شملت 157 طفلًا ومراهقًا يعانون من اضطراب القلق العام أن أكثر من ثلثيهم يواجهون صعوبة في التركيز.



متلازمة الكمال

ألم العضلات يعد ألم العضلات في معظم أيام الأسبوع هو عرض آخر متكرر للقلق، على الرغم من أمه قد يكون أمرا شائعا ، إلا أنه ليس من المفهوم تمامًا سبب ارتباطها بالقلق، من الممكن أن يؤدي توتر العضلات في حد ذاته إلى زيادة الشعور بالقلق.

الأوجاع والآلام غير المبررة

قد يكون لديك أوجاع وآلام غير مبررة أو عادات عصبية والتى قد تكون علامة على القلق وتظهر على شكل عرض جسدي .