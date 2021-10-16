حريق هائل فى إسرائيل يتسبب بانهيار مركز تجارى.. فيديو

كتب وكالات

اندلع حريق هائل، اليوم السبت، فى مركز تجارى وسط إسرائيل تسبب فى انهياره تماما وإصابة 7 أشخاص، بحسب "سبوتنيك".

وتم إجلاء الزبائن من المركز التجارى "زد سنتر" فى مدينة قلنسوة العربية فى منطقة هشارون وسط إسرائيل إثر اندلاع حريق هناك، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

שריפה פרצה בקניון בקלנסווה, פינוי אזרחים החל, כוחות הכיבוי מתקשים להגיע למקום בשל עומס | תיעוד @daniel_elazar pic.twitter.com/5cXUGsD2QQ — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

واحترق المبنى الذى شُيد قبل عامين بالكامل، وعمل رجال الإطفاء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث لعدة ساعات لاحتواء الحريق.

وتم استدعاء 25 طاقم إطفاء للسيطرة على الحريق، وذكرت خدمات الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا غطى المنطقة، ونتيجة للحريق، انهار الطابق العلوى من المبنى، وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة بينهم شرطي.

שריפה פרצה בקניון בקלנסווה, פינוי אזרחים החל, כוחות הכיבוי מתקשים להגיע למקום בשל עומס | תיעוד @daniel_elazar pic.twitter.com/5cXUGsD2QQ — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

وقال العديد من سكان مدن قلنسوة والطيبة، الذين يقدر عددهم الإجمالى بـ 80 ألفا، إنه لم تصل أى سيارة إطفاء فى أول 20 دقيقة، واشتكوا من أن أقرب محطة هى مستوطنة كوخاف يائير.