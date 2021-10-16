جامعة الأقصر تنظم كرنفالا للاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء للطلاب المكفوفين

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، اليوم الأحد، كرنفالاً للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء للطلاب المكفوفين بالجامعة وطلاب منطقة الأقصر الأزهرية والتربية والتعليم، بحضور قيادات الجامعة ومحافظة الأقصر وطلبة الكليات المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات بمسيرة يشارك بها رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المكفوفين وبعض الشخصيات العامة وتتحرك المسيرة من ميدان الملك عبدالله (التجارة سابقاً) إلى مكتبة مصر العامة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وتستكمل فقرات الحفل الفنية فوق منصة المسرح الروماني على طريق الكباش يتخلل الحفل فقرات ( قرآن - إنشاد - شعر - غناء - اسكتش - توزيع الهدايا).

ومن الجدير بالذكر أنه يحتفل العالم كل عام اليوم، 15 أكتوبر، باليوم العالمي للعصا البيضاء، وهو مخصص لدعم أصحاب الهمم المكفوفين، ويهدف إلى نشر الوعي بحقوقهم، ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه، وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع، وتم الرمز لغير المبصرين بأصحاب العصا البيضاء، كونها ترمز إلى استقلاليتهم، فهي تساعدهم على التحرك بحرية دون مساعدة أحد، وهذا اليوم يحمل رسالة للمجتمعات كافة من أجل اتباع قواعد التعامل مع المكفوفين، وتقديم المساعدة لهم في الطريق أو المرافق العامة، لتشجيعهم على الانخراط بشكل أوسع في المجتمعات.