اليوم السابع
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تعرف على خطة تطوير محيط الجبخانة بمصر القديمة

السبت، 16 أكتوبر 2021 08:00 ص
تعرف على خطة تطوير محيط الجبخانة بمصر القديمة الجبخانة بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ أجهزة الدولة خطة لتطوير محيط جبخانة محمد على باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، لإعادة وضعها على طريق السياحة وإنقاذها من الإهمال، ونرصد فى النقاط التالية خطة تطوير المنطقة...

- تم إزالة المنطقة العشوائية التى تقع أسفل هضبة زهراء مصر القديمة.
- جارى إنشاء طريق صاعد للسيارات للوصول للجبخانة الأثرية.
- سيتم إنشاء ملاعب لكرة القدم، وحديقتين للأطفال بدون زراعة.
- سيتم إعادة استغلال الفراغات المحيطة بالطريق الصاعد.
- سيتم إنشاء عدد من المبانى الخدمية لخدمة سكان المنطقة المحيطة.
- إنشاء وحدة إطفاء ووحدة إسعاف ونقطة شرطة.
- تكلفة إنشاء الطريق والخدمات الصاعد 50 مليون جنيه.
- سيتم إنشاء سلالم للصعود لأعلى الجبخانة وتطوير شارع المحجر.
- يتم تهذيب حواف الجبل لتأمين المرور أعلى وأسفل الجبل.
- سيتم ترميم مبنى الجبخانة من الداخل والخارج.


الجبخانة

جبخانة محمد على

القاهرة

مصر القديمة

تطوير العشوائيات

زهراء مصر القديمة

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