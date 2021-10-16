تعرف على خطة تطوير محيط الجبخانة بمصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ أجهزة الدولة خطة لتطوير محيط جبخانة محمد على باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، لإعادة وضعها على طريق السياحة وإنقاذها من الإهمال، ونرصد فى النقاط التالية خطة تطوير المنطقة...



- تم إزالة المنطقة العشوائية التى تقع أسفل هضبة زهراء مصر القديمة.

- جارى إنشاء طريق صاعد للسيارات للوصول للجبخانة الأثرية.

- سيتم إنشاء ملاعب لكرة القدم، وحديقتين للأطفال بدون زراعة.

- سيتم إعادة استغلال الفراغات المحيطة بالطريق الصاعد.

- سيتم إنشاء عدد من المبانى الخدمية لخدمة سكان المنطقة المحيطة.

- إنشاء وحدة إطفاء ووحدة إسعاف ونقطة شرطة.

- تكلفة إنشاء الطريق والخدمات الصاعد 50 مليون جنيه.

- سيتم إنشاء سلالم للصعود لأعلى الجبخانة وتطوير شارع المحجر.

- يتم تهذيب حواف الجبل لتأمين المرور أعلى وأسفل الجبل.

- سيتم ترميم مبنى الجبخانة من الداخل والخارج.