تخلص من مشاكل المعدة من مطبخك.. ماء الأرز والزنجبيل لتخفيف الألم

كتبت مروة هريدى

اضطراب أو آلام المعدة أمر شائع حدوثه لدى الكثيرين، وبينما يعتمد أغلبنا على الأدوية لتخفيف أعراض اضطراب المعدة إلا أنها قد تؤثر على الجهاز الهضمي بعدة طرق على المدى الطويل، لذلك يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تعالج بسهولة أمراض المعدة، وفقًا لما ذكره موقع " Healthline ".

فيما يلى.. 4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من مشاكل وآلام المعدة:





نقع النعناع فى ماء مغلى

النعناع

للنعناع خواص طبيعية تساعد في تسكين الآلام الناتجة عن اضطراب المعدة ويعمل أيضًا كمسكن للآلام بشكل عام، إذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة، ما عليك سوى غلي بعض الماء وإضافة أوراق النعناع واتركه ينقع لبعض الوقت قبل تناوله لعلاج الألم.

الزنجبيل

الزنجبيل له مذاق ونكهة قوية، ولكنه يعتبر أحد العلاجات المؤكدة لجميع أمراض معدتك، لأن الزنجبيل له خصائص مذهلة مضادة للالتهابات تساعد في علاج أمراض المعدة والغثيان، علاوة على ذلك، فإن مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في الزنجبيل تساعد في تعزيز المناعة وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

لتحضير الزنجبيل عن طريق غلي بعض قطع الزنجبيل في الماء ثم تناوله لتخفيف أمراض المعدة.

شاي البابونج



يعتبر شاي البابونج علاجًا قديمًا ومسكن فعال لآلام ومشاكل المعدة، وذلك لأن شاي البابونج له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الألم، علاوة على ذلك، يساعد هذا الشاي في علاج ارتجاع الأحماض وفرط الحموضة بشكل طبيعي.



تناول ماء الارز

ماء الأرز



ماء الأرز له تأثيرات كبيرة تساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي، فإذا كنت تعاني من الإسهال أو اضطراب المعدة، تناول كوبًا من ماء الأرز وشاهد التأثير الفعال له فى علاج مشاكل معدتك.