تحليل ESR يكشف عن الالتهابات فى جسمك.. اعرف كل شيء عنه

كتبت هند عادل

معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR) هو نوع من اختبارات الدم التي تقيس مدى سرعة استقرار كريات الدم الحمراء في قاع أنبوب الاختبار الذي يحتوي على عينة دم، حيث عادة تستقر خلايا الدم الحمراء ببطء نسبيًا قد يشير المعدل الأسرع من المعتاد إلى وجود التهاب في الجسم، وفقا لتقرير لمايو كلينك.

ووفقا للتقرير الالتهاب جزء من نظام الاستجابة المناعي يمكن أن يكون رد فعل لعدوى أو إصابة قد يكون الالتهاب أيضًا علامة على مرض مزمن أو اضطراب مناعي أو حالة طبية أخرى.

يمكن أن يساعد اختبار ESR في تحديد ما إذا كان لديك حالة تسبب الالتهاب وتشمل هذه التهاب المفاصل ، والتهاب الأوعية الدموية ، أو مرض التهاب الأمعاء يمكن أيضًا استخدام ESR لمراقبة حالة موجودة.

لماذا أحتاج إلى ESR؟



قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ESR إذا كانت لديك أعراض اضطراب التهابي وتشمل هذه:

الصداع

حمى

فقدان الوزن

تصلب المفاصل

آلام الرقبة أو الكتف

فقدان الشهية

فقر دم

ماذا يحدث خلال ESR؟



سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من وريد في ذراعك باستخدام إبرة صغيرة. بعد إدخال الإبرة، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار، قد تشعر بلسعة صغيرة عندما تدخل الإبرة أو تخرج يستغرق هذا عادة أقل من خمس دقائق.

هل سأحتاج إلى فعل أي شيء للتحضير لـ ESR؟



لا تحتاج إلى أي استعدادات خاصة لهذا الاختبار.

ماذا تعني هذه النتائج؟



إذا كانت ESR لديك مرتفعة ، فقد تكون مرتبطة بحالة التهابية ، مثل:

عدوى

التهاب المفصل الروماتويدي

الحمى الروماتيزمية

أمراض الأوعية الدموية

مرض التهاب الأمعاء

مرض قلبي

مرض كلوي

أنواع معينة من السرطان

في بعض الأحيان يمكن أن يكون ESR أبطأ من المعتاد قد يشير ESR البطيء إلى اضطراب في الدم ، مثل:

كثرة الخلايا الحمراء

فقر الدم المنجلي

زيادة غير طبيعية في خلايا الدم البيضاء

إذا كانت نتائجك ليست في النطاق الطبيعي ، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تتطلب العلاج، قد يشير ESR المعتدل إلى الحمل أو الحيض أو فقر الدم ، وليس مرضًا التهابيًا، يمكن أن تؤثر بعض الأدوية والمكملات أيضًا على نتائجك. تشمل هذه الأدوية موانع الحمل الفموية، والأسبرين، والكورتيزون، وفيتامين أ. احرصي على إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأي أدوية أو مكملات غذائية تتناولينها.

لا يقوم ESR بتشخيص أي أمراض على وجه التحديد، ولكنه يمكن أن يوفر معلومات حول ما إذا كان هناك التهاب في جسمك أم لا، إذا كانت نتائج ESR الخاصة بك غير طبيعية ، فسيحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى مزيد من المعلومات ومن المرجح أن يطلب المزيد من الاختبارات المعملية قبل إجراء التشخيص.