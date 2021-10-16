تايلاند تبدأ تشغيل رحلات الطيران المحلية بكامل طاقتها اليوم

(أ.ش.أ)

قال مدير عام هيئة الطيران المدني في تايلاند، سوتيبونج كونجبول إنه سيتم تشغيل رحلات الطيران المحلية بكامل طاقتها اعتبارًا من اليوم السبت بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف كونجبول - في تصريح أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - أنه وقع أمس على أمر بشأن المبادئ التوجيهية المنقحة لخطوط الطيران التي تُجري رحلات داخلية خلال جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران تستطيع أيضًا أن تجري مزيدًا من الرحلات الجوية إذ تم خفض ساعات حظر التجول ليلًا ليصبح من الساعة 11 مساءً حتى الثالثة صباحًا حسب التوقيت المحلي لتايلاند.

من جهته، ناشد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا الشعب ورجال الأعمال والحكومة إلى التعاون في التحضير لإعادة فتح البلاد الشهر المقبل أمام السياح الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا.