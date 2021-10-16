بريطانى يواجه غرامة بـ100ألف جنيه إسترلينى تعويضا لجارته بسبب جرس الباب..صور

كتب إيهاب محمد

يواجه رجل بريطانى، احتمالية دفع تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه إسترلينى، إلى جارته بعد أن اعتُبر جرس الباب الخاص به من نوع Ring قد انتهك خصوصيتها، ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، يرجح أن جون وودارد، قد يتعين عليه دفع مبلغ ضخم لجارته الدكتورة ماري فيرهيرست، بعد أن وجد القاضي أن استخدامه لجرس باب به كاميرات انتهك قوانين البيانات وتسبب في مضايقات لجارته.



تقرير ذا صن

وقال الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، إنه قام في الأصل بتركيب الأجهزة بعد أن حاول اللصوص سرقة سيارته في عام 2019 ، وتم تصميم الأجهزة المتصلة عبر الإنترنت بشكل أساسي لإخطار مالك المنزل الغائب عند وصول الزائر إلى الباب، ويمكن للمالك بعد ذلك استخدام تطبيق لمشاهدة الزائر والتحدث إليه باستخدام الكاميرا والميكروفون المدمجين في جرس الباب.



جرس الباب مدمج به كاميرا



المنزليين المتجاورين

لكن الجارة الدكتورة فيرهورست، من أوكسفوردشاير، ادعت أن أجهزة Ring كانت تتطفل عليها وجعلتها تشعر بأنها تحت "المراقبة البصرية المستمرة"، واستمعت محكمة مقاطعة أكسفورد، لاحقًا، إلى شهادتها التى قالت فيها إنها شعرت بالتحرش بعد أن أصبح السيد وودارد - وهو جارها لمدة 20 عامًا - "عدوانيًا" معها عندما اشتكت.



صورة لجرس الباب

وخلصت القاضية ميليسا كلارك، إلى أن السيد وودارد، قد انتهك قانون حماية البيانات 2018، وكذلك اللائحة العامة لحماية البيانات، وقالت في حكمها، إن الصور والملفات الصوتية للدكتورة Fairhurst التي تم التقاطها على أجهزة Ring صنفت باعتبارها بيانات شخصية.