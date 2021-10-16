اليوم العالمي للعمود الفقري.. 5 نصائح للحفاظ عليه قويا وصحيا

كتبت هند عادل

يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمود الفقري في 16 أكتوبر ، ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي حول أهمية تقليل عبء مشاكل العمود الفقري، و ويركز موضوع هذا العام على إبراز فوائد النشاط البدني ونمط الحياة الصحي في الحفاظ على عمود فقري صحي، غالبًا ما تكون المشكلات الصحية المتعلقة بالعمود الفقري نتيجة للتقدم في السن ويمكن إدارتها من خلال اتخاذ تدابير وقائية خلال المراحل المبكرة. ابدأ في الاعتناء بظهرك اليوم لتجنب ظهور المشاكل في فترة متقدمه من العمر وفقا لتقرير لموقع time now news .

نصائح لصحة العمود الفقري





اختر مرتبة جيدة: يلعب وضعك في النوم دورًا رئيسيًا في تحديد صحة عمودك الفقري مارس عادات نوم صحية واعتني بوضعك جيدًا أثناء النوم، ومستوى الراحة في المرتبة ، ونوعية الوسائد ، والبيئة.

تصحيح الموقف الخاص بك: الموقف السيئ هو أحد الأسباب الرئيسية لآلام الظهر ومشاكل العمود الفقري يتم محاذاة العمود الفقري السليم بشكل جيد ويمكن أن يوفر التوازن والدعم للجسم تجنب التراخي أو الجلوس والنوم في أوضاع خاطئة هذا يمكن أن يمنع خطر الإجهاد أو تراكم التوتر في العضلات.

التمرين: يمكن أن يؤدي الحفاظ على النشاط البدني إلى تعزيز صحة العمود الفقري، وبناء القدرة على التحمل، وتعزيز المرونة، وتقوية القلب والظهر، هذه طريقة مؤكدة للحصول على عمود فقري سليم وتقليل مخاطر الإصابات والصدمات قم بالإطالة والرفع والطحن لتمهيد طريقك إلى عمود فقري أقوى وأكثر صحة، ومع ذلك ، تأكد من عدم إجهاد عمودك الفقري.

ارتدِ أحذية جيدة: تدعم قدميك جسمك بالكامل وظهرك مما يجعل أهمية راحتهما جوهرية احرص دائمًا على ارتداء أحذية مريحة وتكون مناسبة لقدميك، و تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الضيقة بشكل منتظم.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: لتقوية العمود الفقري، من المهم اختيار الأطعمة التي يمكن أن تساعد في صحة العضلات والعظام استهلك الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وقم بتضمين مجموعة متنوعة في نظامك الغذائي لضمان تزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية والمطلوبة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات والبوتاسيوم.