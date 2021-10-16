المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ31.9 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أ.ش.أ

وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة إيطالية بقيمة 31.9 مليار يورو؛ لدعم الشركات المتضررة من تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وذلك بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية والمسئولة عن سياسات المنافسة مارجريت فيستاجر - فى بيان صحفى نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى - : "شهدت العديد من الشركات فى إيطاليا انخفاضًا كبيرًا فى إيراداتها بسبب تفشى كورونا والتدابير اللازمة للحد من انتشاره. وسيمكن هذا المخطط البالغ 31.9 مليار يورو إيطاليا من دعم هذه الشركات من خلال مساعدتها على تلبية احتياجاتها من السيولة وتغطية التكاليف الثابتة التى لا تغطيها عائداتها. كما أننا سنواصل العمل فى تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وكانت إيطاليا قد أخطرت المفوضية بموجب الإطار المؤقت بخطة مساعدة بقيمة 31.9 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا والتدابير التقييدية التى يتعين على الحكومة الإيطالية تنفيذها للحد من انتشار الفيروس.

وتتكون الخطة من مقياسين؛ إحداهما دعم التكاليف الثابتة غير المغطاة التى تم تكبدها خلال الفترة بين مارس 2020 وديسمبر 2021 أو أجزاء من تلك الفترة، كما أنها ستكون متاحة لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها والقطاع الذى تعمل فيه (باستثناء القطاع المالي) بحسب البيان .

وأخيرًا، ذكر البيان أنه بموجب هذه الخطة، ستتخذ مبالغ محدودة من المساعدات شكل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية؛ أو المنح المباشرة. ونظرًا لأن معظم المساعدات سيتم منحها تلقائيًا وأن سقوف المساعدات لن تنطبق فقط على المستفيد المباشر ولكن أيضًا على الشركات التابعة لها، فسيتعين على المستفيدين المؤهلين الإشارة فى إعلان ذاتى مسبق إلى مقدار المبالغ المحدودة من المساعدة والدعم بالنسبة للتكاليف الثابتة غير المغطاة المطبقة عليها. ويجب أن يسمح هذا أيضًا للسلطات الإيطالية بمراقبة الامتثال للإطار المؤقت بشكل أفضل، خاصة بالنسبة للشركات التى تنتمى إلى نفس المجموعة.