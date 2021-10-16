اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب: وصول شحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:00 م
المغرب: وصول شحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 وصلت شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) المستجد، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأفادت سلطات المطار بأن الشحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي، إذ وصلت على متن طائرة تابعة لشركة DHL؛ قادمة من باريس، حيث جرى نقلها إلى الساحات المبردة المخصصة لتخزين اللقاحات؛ تمهيدا لتوزيعها على باقى الجهات في المغرب.

يذكر أن المغرب قرر منح المواطنين والمقيمين جرعة ثالثة للوصول إلى مناعة جماعية قوية تجاه الأعراض الحادة للجائحة.

وفي سياق متصل ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 240 مليونا و46 ألفا و432 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و889 ألفا و103 وفيات.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 8ر44 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.

 

 


المغرب

فيروس كورونا

لقاح كورونا

وباء كورونا

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