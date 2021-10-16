وتهدف الزيارة إلى بحث أولويات كبار المسؤولين اللبنانيين في المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والمالية ضمن خطة التعافي.



ومن المقرر أن يلتقي الدكتور محمود محيي الدين، خلال الزيارة، مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي.



كما يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض، كما سيلتقي في مستهل اجتماعاته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وكان الدكتور محمود محيي الدين قد أكد في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط في شهر يوليو الماضي أن وجود حكومة كاملة الصلاحيات هو شرط أساسي لبدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، مؤكدا أن التوصل لاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق يعني حصول لبنان على تمويل، كما يفتح أمامها الباب أمام الحصول على تمويل آخر من جهات ومؤسسات دولية ويعيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقدرته على التحرك، وتفتح المجال للاستثمار والتجارة بشكل منتظم والتشغيل للمتعثرين.