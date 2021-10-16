اليوم السابع
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"الكلية الإكليريكية" توقف موقعها الإلكترونى بعد نشر كتب دون تصريح

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:31 م
"الكلية الإكليريكية" توقف موقعها الإلكترونى بعد نشر كتب دون تصريح مجلس الكلية الإكليريكية - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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عقد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس اجتماعًا طارئًا مساء أمس عبر شبكة الإنترنت، وذلك لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.
 

وأصدر المجلس بيانًا هذا نصه:

إنه في يوم الجمعة 15 أكتوبر الساعة التاسعة مساءًا، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس في جلسة طارئة دعا إليها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام ووكيل الكلية، وذلك لمناقشة تداعيات ماقام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية.
 
وقرر مجلس الكلية المنعقد "عبر الإنترنت"، وقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب. 
 
 

أعضاء المجلس

* نيافة الأنبا مكاري - نائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا.
 
* نيافة الأنبا ميخائيل وكيل الكلية ورئيس قسم الكتاب المقدس.
 
* الدكتور القس غريغوريوس رشيدي، رئيس قسم اللاهوت. 
 
* الدكتور القس باسيليوس صبحي، رئيس قسم الآباء وتاريخ الكنسية.
 
* الدكتور القس زكا لبيب، رئيس قسم اللغات.
 
*  الدكتور سعيد حكيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا.
 
*  الدكتور رشدي واصف بهنام، رئيس قسم العبادة والليتورجيا.
 
*  الدكتور رسمي عبد الملك، رئيس قسم العلوم الإنسانية .
 
*  الدكتورة عايدة نصيف، نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية.
 
* الدكتور جرجس صالح، مسؤول العلاقات مع الكنائس.
 
*  الدكتور عدلي أنيس، قسم الكتاب المقدس، ومسؤول الجامعات.
 
* الراهب القمص بنيامين المحرقي، المشرف الروحي.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكليه الاكليريكيه

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