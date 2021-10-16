القوى العاملة تعلن توفير 1406 فرص عمل برواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه.. اعرفها

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجارى.

وقالت، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضحت أن هذه الفرصة متوفرة فى 11 محافظة هى: القاهرة ، والقليوبية ، وأسيوط ، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والإسكندرية ، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 فى النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

ولفتت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 33 مدرس ابتدائى وإعدادى وثانوى ، و 4 محاسب تجارى ، ومهندس تصميم ، و 3 مهندس ميكانيكى ، و 3 مهندس كهرباء ، و 45 اخصائى تمريض ( أدوار - غسيل كلوى - رعاية - تعقيم عمليات ) ، و 6 مساعد تمريض ، و 7 ممرض وممرضة ، و 3 مسئول مبيعات ، و 15 عامل إنتاج ، و 14 مندوب مبيعات ، و 5 كيميائى ، و 14 مراقب جودة ، و 8 فرد أمن ، و11 عامل نظافة ، و 18 سائق رخصة ثانية ، و12 سائق مبيعات ، و 27 عامل من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5 % ، و 2 أمين مخزن ، و 30 عامل ماكينة ، و 6 عمال مخزن ، و 5 كاشير ، و 8 عمال ممرات ، و 3 فنى تجهيز اقمشة براتب 4000 جنيه ، و 5 مساعد ، و4 عامل مكواة ، و 2 مكنجى ، و 5 نقاش ، و 15 استرجى وفنى صيانة ماكينات خياطة .

وتابعت قائلة : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 11 مندوب دعاية ، و 35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه ، و 30 عامل خياطة ، و 20 عامل مساعد ، و 30 عامل تعبئة ، و 20 عامل غسيل ، و2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه ، و3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه ، و3 عمال خدمات ، و 46 عامل لاستكمال نسبة 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ودمياط ، تمثلت فى 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه ، و 30 فنى إنتاج ، وبائع ، وعامل مخزن ، و 10 عمال خدمات .

وفى الإسكندرية يوجد 2 مهندس جودة، و 10 مشرف خدمة عملاء، و10 أخصائى تسويق، و 3 مراقب جودة، و 18 عامل إنتاج ، و 17 بائع ، و5 مشرف أمن ، و 2 فنى إنتاج بلاستيك ، و 4 شيف طبخ ، و 3 جزار بلدى ، و 7 عمال نظافة ، و 10 عمال مخزن.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت : 5 مدير مبيعات ، و 20 مندوب مبيعات ، و3 فنى الكترونيات ، و 20 مراقب جودة ، و43 سائق ، و 50 عامل ماكينة ، و 160 عامل إنتاج ، و15 مساعد فنى ، و 8 أمين مخازن ، و 12 عامل مخزن ، و 10 عمال اوفر ، و 5 عمال كمر ، و 22 عمال خدمات ، و5 فرد أمن ، و 20 تباع و مندوب تسليم .

وهناك عدد من الوظائف فى المنوفية تضمنت : 4 مهندس ميكانيكا باور ، و40 أخصائى خدمات مالية ، و 20 مسئول تمويل ، و 7 ممثل قانونى ، و5 أخصائى جودة ، و 11 عامل إنتاج ، و 3 عمال مخازن ، و 5 فران وعجان ، و 20 عامل تعبئة ، و مشغل عدة ثقيلة ، و 20 عامل حراسة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 40 وكيل تأمين أفراد وبنكى ، و 3 مدرس علوم ولغة إنجليزية ، و 4 عمال إنتاج .

وفى الدقهلية يوجد 47 فرصة عمل متاحة ، منها : 2 مهندس جودة، ومسئولة مبيعات ، و35 عمال انتاج ، و 9 عمال خدمات .

ووفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط فرص عمل شملت : 10 أخصائية ، و 2 معلمة لغة إنجليزية ، و 5 أخصائى إئتمان .

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها : 2 مندوب مبيعات ، و3 مسئول ائتمان ، و محصل ، ومندوب دعاية ، ومحضر طلبيات أدوية ، و فنى تشغيل ماكينة نشر ، و 3 نجار باب وشباك .